中壢中正公園成寶可夢聖地　周末夜人潮多快暴動

中正公園每晚聚集大批人潮抓寶。（楊明峰攝）

抓寶人潮從中正公園，蔓延到附近街上。（楊明峰攝）

不少玩家騎車抓寶，警方將加強取締。（楊明峰攝）

「寶可夢」之亂延燒中壢！手遊「精靈寶可夢Go」上周更新後，調整稀有怪出沒地點，桃園市中壢區中正公園頓時成了「抓寶聖地」，周末晚間聚集數千民眾，不時在路上狂奔，28日凌晨更出現寶可夢玩家在中正公園女廁偷窺，遭人發現報警逮獲。

玩家阿儒指出，寶可夢更新後，南桃園的抓寶聖地從平鎮區新勢公園轉移到中壢區中正公園，當地是「鐵甲犀牛」的巢穴外，更會出現「爆鯉龍」、「水精靈」、「快龍」、「化石翼龍」等稀有怪，每晚都有人開著「寶可夢雷達」在公園周圍狂奔抓寶，周末人潮更達數千人，造成當地亂象。

28歲呂姓男子在28日凌晨12時許躲在女廁，站在馬桶上窺探在隔壁女廁如廁的女子遭發現，警方到場後，呂男否認偷窺，而是稱抓寶抓不到又喝醉，才躲在女廁睡覺，聽到隔壁有異狀才會站在馬桶查看，被依警方依社維法裁罰。

玩家也發現，中正公園原來每晚有近20名街友，在公園座椅上睡覺，寶可夢手遊更新前，公園玩家還不算多，公園每晚出現遊民與玩家並存的畫面，自從中正公園爆增抓寶人潮後，街友被吵得睡不著，只好避開抓寶人潮，改到附近的新街溪步道椅子上入睡。

中壢警分局指出，因應當地聚集寶可夢人潮，規畫交通執法勤務，在重點時段派警力巡邏，上周五、六、日取締騎車玩寶可夢違規3件、公園周邊道路違規停車112件、併排違停11件、威力拖吊汽車違停4部、機車30部，以及告發違規設攤2件。

(中時)