哈利波特轉型演殭屍 挑戰最會放屁電影

電影「屍控奇幻旅程」由MV怪才組合丹尼爾舒奈特和丹尼爾關首次編導，號稱最會放屁的電影，片中只見「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫轉型演出不斷放屁、勃起、功用無窮的殭屍。

高雄電影節公布最新片單「怪物狂歡節」，包括日本電影史上最受歡迎的怪獸電影「哥吉拉」，以全新數位修復再現「超越時代的故事」；丹尼爾雷德克里夫轉型演出功用無窮的殭屍，瘋狂轟動日舞影展的「屍控奇幻旅程」；以及丹尼鮑伊改編怪物文學經典，贏得全球超過50萬觀眾好評的英國國家劇院現場「科學怪人」。

其中「屍控奇幻旅程」在今年日舞影展上放映受到迴響，由MV怪才組合丹尼爾舒奈特和丹尼爾關首次編導，號稱史上最會放屁的電影。

「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫挑戰過全裸的戀馬狂、男男床戲、長角的惡魔，這次更演出一具不停放屁的屍體，陪伴受困荒島的保羅迪諾，有如「浩劫重生」裡湯姆漢克和威爾森排球在小島渡日的情節。

片中兩名好萊塢的新生代明星瘋狂搞笑，丹尼爾排出的屁可以升火、打獵，還可以變成水上推進器，而丹尼爾褲檔裡的勃起部位，更被保羅當成指路回家的指南針，全片充斥大膽創新的笑梗與怪點子，導演認為多虧兩名演員不計形象的全力配合，才能成功平衡電影的幽默詼諧與沉重寓意。

不過「屍控奇幻旅程」在日舞影展放映時，部分觀眾難以接受屁聲連連而提早離席，「綜藝雜誌」也反諷應該頒給「最佳離席獎」，但丹尼爾表示他非常喜歡這部電影，「看了電影的前六分鐘後，簡直愛死自己的死相，如果有觀眾看不下去而離開，這也是一種藝術」。

「屍控奇幻旅程」獲得日舞影展劇情類電影最佳導演獎，6月底全美公映後，原本媒體對丹尼爾雷德克里夫的尖酸嘲諷，也轉為好評不斷，認為這是難得一見的上乘黑色喜劇。

台灣觀眾可在10月21日至11月6日的高雄電影節看到這部電影。1050829

(中央社)