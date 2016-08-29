倫敦諾丁罕丘嘉年華首日傳暴力 4人遭砍傷

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英國倫敦諾丁罕丘嘉年華（Notting Hill Carnival）今天登場首日就傳出零星暴力事件，至少4人遭暴徒砍傷，100多人被捕，數百人受傷。

美聯社與英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，為期2天的嘉年華首日狀況不斷，倫敦警方通報至少4起持刀攻擊事件，4名年約15至20歲的男性受傷，其中1名15歲少年住院，狀況危急。

警方表示，105人因持有毒品、持有刀具、攻擊、性侵和偷竊被捕。

倫敦救護車局（London Ambulance Service）午夜過後不久通報說，嘉年華首日，共有411人接受醫療，其中77人需要住院。

1958年諾丁漢丘發生種族暴動事件後，西印度移民於1966年發起慶祝加勒比海傳統習俗和文化的諾丁漢丘嘉年華會，之後年年都吸引數以萬計人前來狂歡。

但嘉年華會多次發生暴力事件，1977年許多商家在嘉年華會期間遭劫掠，之後許多商家會在嘉年華會期間暫停營業。2008年的嘉年華會以街頭暴力告終，去年的嘉年華更發生年輕幫派分子持刀砍殺事件，警方逮捕407人為嘉年華歷來之最。今年警方共派出7000人負責維安。1050829

(中央社)