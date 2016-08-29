民團推公益寶可夢 收服精靈兼做好事

遊戲寶可夢風靡台灣，善耕365公益媒合平台和多家社福單位合作，結合寶可夢遊戲概念，藉由完成公益任務來收服公益精靈，讓做公益變得更新潮有趣。

善耕365公益媒合平台今天表示，關懷弱勢不是只能在電腦前按讚，因此推出結合當紅遊戲寶可夢概念的「去吧！公益寶貝」活動，並和12家社福單位合作，希望藉由遊戲方式，讓民眾走出戶外，到各個需要的社福單位協助。

玩家下載「COCOAR2」App後，可前往指定志工服務地點，完成每個地點規定的任務後，就可掃描海報捕捉公益精靈，在蒐集精靈的過程中，除了能實際探索各社福機構的故事外，還能體驗AR擴增實境技術。

善耕365公益媒合平台執行總監黃妍庭表示，其實公益是很開心很有趣的，不需要主打「悲情牌」，希望藉由這次活動，讓民眾都能開心參與，對公益留下新潮的全新印象。

為鼓勵民眾參與，善耕365公益媒合平台表示，即日起到9月25日前，民眾只要前往指定地點完成任務，就可獲得精靈，再將與不同公益精靈的合照上傳到「去吧！公益寶貝」活動網頁，蒐集滿3隻就有「參加獎」，有機會獲便利商店現金抵用券，蒐集超過8隻可獲「大師獎」的抽獎機會。1050829

(中央社)