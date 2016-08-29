開學日 世大運吉祥物與小朋友同樂 2016年08月29日 11:24 中時 劉宗龍 小字型 中字型 大字型 點閱62 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 今天是105學年度開學日，台北市中山國小活動中心前有世大運吉祥物熊讚與小朋友同樂。 （劉宗龍攝） 「熊讚」與小一新生及其他年級學生擊「熊掌」，一起迎接新的學校生活。（劉宗龍攝） 台北市中山國小老師楊桂芳（右）在教室歡迎小1新生們的加入，並用愛的抱抱，為小小新鮮人們啟動小學生活的新一頁。 （劉宗龍攝） 今天開學了！1位小一新生一時無法適應上學的衝擊，眼眶泛著淚水，家長在一旁耐心安撫，協助小小新鮮人面對學校生活的新挑戰。 （劉宗龍攝） 台北市中山國小校長陳冠英（後右）與楊桂芳老師（後左）與小小新鮮人一起迎接新的學校生活。 （劉宗龍攝） 今天是105學年度開學日，台北市教育局29日安排世大運吉祥物「熊讚」在中山國小活動中心前，與小一新生及其他年級學生們擊「熊掌」，一起迎接新的學校生活。(中時) 關鍵字：熊掌、吉祥物、開學日 點閱62 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：大便驚見血恐罹癌？如何分辨血便VS.便血 上一則：警民攜手送愛 募鞋助偏校運動員 相關新聞 愛自然》不一樣的開學日 大手小手種豔百 圖片 迎接開學日 文具採買必先利其器 文字 郵輪靠港 高市吉祥物熱情相迎 文字 北市開學日 熊讚與皮卡丘拚場 文字 【影】許厝分校的開學日 因遷校而變調 影音 發表意見(0)