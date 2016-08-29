開學日 世大運吉祥物與小朋友同樂

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今天是105學年度開學日，台北市中山國小活動中心前有世大運吉祥物熊讚與小朋友同樂。 （劉宗龍攝）

「熊讚」與小一新生及其他年級學生擊「熊掌」，一起迎接新的學校生活。（劉宗龍攝）

台北市中山國小老師楊桂芳（右）在教室歡迎小1新生們的加入，並用愛的抱抱，為小小新鮮人們啟動小學生活的新一頁。 （劉宗龍攝）

今天開學了！1位小一新生一時無法適應上學的衝擊，眼眶泛著淚水，家長在一旁耐心安撫，協助小小新鮮人面對學校生活的新挑戰。 （劉宗龍攝）

台北市中山國小校長陳冠英（後右）與楊桂芳老師（後左）與小小新鮮人一起迎接新的學校生活。 （劉宗龍攝）

今天是105學年度開學日，台北市教育局29日安排世大運吉祥物「熊讚」在中山國小活動中心前，與小一新生及其他年級學生們擊「熊掌」，一起迎接新的學校生活。

(中時)