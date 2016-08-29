鄙視選民說 民進黨立委段宜康再度道歉

民進黨立委段宜康「鄙視選民說」，引來外界齊聲砲轟，民進黨立委段宜康29日於立法院針對臉書不當發言道歉。（陳信翰攝）

民進黨立委段宜康舉行記者會道歉。（陳信翰攝）

民進黨立委段宜康「鄙視選民說」，引來外界齊聲砲轟，民進黨立委段宜康29日於立法院針對臉書不當發言道歉。

段宜康在花蓮市長補選，民進黨選輸後，在臉書貼文「我可以假裝尊重選舉結果；但我沒有辦法假裝不鄙視那些選民」，事後雖然火速刪文，已惹怒民眾，引起軒然大波。

民進黨立委段宜康鄙視說惹議，今上午終於對面對媒體公開致歉。段坦承，自己做出「近乎洩憤的言辭」，不僅傷害民進黨支持者，也傷害花蓮選民情感，甚至是民進黨的價值。

由於藍委徐榛蔚喊出要段辭立委，把選票還給花蓮，段則回應，「如果我在立法院的表現不能令大家滿意，我當然沒有資格再擔任這個職務」，造成的風波跟傷害他會面對處理。

段宜康說，花蓮的選戰對他而言是錐心刺骨之痛，但他今天表達歉意沒有任何理由，因為專業的政治工作者，本來就不該有這樣的言論。段說，社會所有的批評都當作善意，指責都是他應該面對，「這次對我來說是沉重的教訓」，不會再犯同樣的錯誤，他也要誠摯地向關心這次選舉的台灣民眾道歉。

段宜康昨天一整天神隱，媒體都找不到人，他坦言，因為感冒關係昨天一整天昏睡，所以才未第一時間回應。媒體追問，昨天的po文雖然有道歉，但讓人感覺不誠懇，段說，一方面自己情緒波動，所以不願意在無法冷靜思考的情況下面對，避免又犯下第二個錯誤，強調經過兩天思考，願用最大誠意面對社會指責。

媒體也問，段的言論讓人感覺民進黨輸不起。段則回應「是」，他的發言確實讓人有輸不起的感受，與民進黨的基調不一致，讓社會對民進黨敗選的態度打問號，這也是他道歉的原因。

段說，這段時間會減少公開發言，會繼續檢討自己衝動的個性，但在立法院繼續堅守崗位。至於是否向黨主席蔡英文自請處分？段說，他目前還沒碰到黨主席，會看黨內需要，再跟他們討論、商量。

然而，段宜康雖再度道歉，外界卻有不同看法。資深媒體人士指出，段宜康汙辱選民在先，眼看引起社會軒然大波，發覺風向不對，於是在臉書道歉；但他心不甘情不願，又暗指對手國民黨贏在賄選。此說仍被外界砲轟不妥，黨內同志也不認同，於是他二度道歉。從這一連串演變看來，他完全是一種見風轉舵的投機做法，不是真心道歉。

其次，他在第一次道歉時，暗指國民黨賄選才勝選，這是何其嚴重的指控，段宜康有任何具體証據嗎？

做為完全執政的民進黨，對段宜康這種抹黑對手，汙辱選民的做法，應該要嚴正處理，否則就是默許段宜康不負責任的言論與行為，難以對花蓮選民及全國民眾交待。

段宜康今天在立法院表示，自己作為一個從事選舉工作這麼久的人，卻在選舉後做了近乎洩憤的言辭，傷害民進黨支持者、傷害選民情感，尤其是傷害在花蓮辛苦助選團隊、包含蕭美琴委員，花蓮民進黨候選人張美慧等，要誠摯向這些朋友道歉。

花蓮的選戰對他來說是椎心刺骨之痛，段宜康說，但他今天出來道歉是沒有理由的，雖然貼文後自己覺得不妥，也有朋友提醒，就刪文了。但傷害已經造成，這傷害不是對他，是對民進黨跟關心選舉的朋友，所以他要再次致歉。

(中時)