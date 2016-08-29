核彈來襲？俄小鎮被蕈狀雲嚇壞

西伯利亞城鎮天空出現似「蕈狀雲」的雲朵嚇壞民眾。（圖/Instagram）

在俄羅斯西伯利亞地區的克麥羅沃（Kemerovo），居民早晨被天空中一朵巨型的「蕈狀雲」（mushroom cloud）嚇壞，以為是被核彈或氫彈類武器攻擊，紛紛拍照上傳社交媒體，引起一陣騷動。

據今日俄羅斯網（Russia Today）報導，位於俄羅斯聯邦西伯利亞地區（Western Siberia）的克麥羅沃，早晨發現天空飄著一朵巨大的蕈狀雲，讓居民直接聯想到二戰末期2顆原子彈的影像，許多人趕緊拍照上傳至社交媒體，還自嘲地說：「今天在克麥羅沃發生核子戰爭！」但也有不少人擔心是鄰近的庫茲巴斯（Kuzbass）礦區引起的大型爆炸造成的。

「蕈狀雲」嚇壞俄國小鎮居民。（圖/Instagram）

這種莫名的恐慌造成該地的緊急通報電話被打到癱瘓，西伯利亞政府趕緊澄清表示，該雲朵僅是一種正常的氣象現象，該地並無任何火災意外或武器試驗，更沒有所謂的「核武攻擊」，呼籲民眾不要無端造成恐懼和混亂。不久之後，週邊的城鎮也陸續出現同樣類型的雲朵，又再次造成網路上的話題。

「蕈狀雲」嚇壞俄國小鎮居民。（圖/Instagram）

如以雲朵形狀判斷，很可能是氣象學中的「髮狀積雨雲（Cumulonimbus capilla）」，據中央氣象局氣象學辭典的解釋，「該雲朵是一種積雨雲類，其特徵為頂部大都多現明顯之卷狀雲，似羽毛或一巨大而略帶混亂之髮團。此種雲常伴有陣雨或雷雨。」這回俄羅斯的積雨雲並不是特例，上個月初在美國鳳凰城（Phoenix）郊外也曾捕捉更大型「髮狀積雨雲」。但因不常見，形狀又太相似蕈狀雲，才會造成民眾的誤會。

(中時電子報)