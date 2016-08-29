惡房東張淑晶霸占親哥哥房子 法院判還定讞

爭議不斷的房東張淑晶。（圖左，資料照片，葉德正攝）

被控坑殺房客遭起訴的惡房東張淑晶，與哥哥張振盛又鬧上法院，哥哥表示他出資購買台北市東區的套房，借用她的名字登記，沒想到後來她更換門鎖霸占套房；最高法院佐以購屋匯款紀錄，認定所有權屬於張男，今日判決張淑晶須返還套房確定。

張淑晶非但與房客官司不斷，與自己的胞兄也有多起訴訟，她與哥哥張振盛及鄧姓友人曾合資，買下新北市一處公寓後登記在鄧的名下，後來，張振盛要求鄧將房屋過戶到他名下被拒，張女與哥哥對簿公堂，去年最高法院判決張振盛敗訴定讞。

張振盛指控，他在2012年5月30日以1532萬元買下台北市東區一間18坪的套房，為了取得較優惠的貸款利率，於是借名登記在張淑晶名下，並以她的名義出租，不料租約到期他要收回房屋，妹妹卻更換門鎖不讓他進入，他因此訴請法院討回房子。

張淑晶則辯稱，她之前將客戶委託代為操作的數百萬資金，委託哥哥操盤投資股票，哥哥卻屢屢虧損，她於是提議代他尋找不動產再為投資；這間套房是她所有並非借名登記，哥哥匯款是返還她先前投資失利的欠款，與購買房地產無關。

台北地院判決張振盛敗訴，但高院佐以證人證詞，認定該套房買賣洽談、簽約及交屋都由張男辦理，張淑晶都未參與，且後來套房出租，都由張男收取租金使用，因此改判張男勝訴，張女不服提上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)