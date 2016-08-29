販毒集團自創品牌 自拍交易過程炫耀終落網

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販毒集團自拍交易影片炫耀。（陳俞霈翻攝）

販毒集團大量傳送販毒簡訊，熟門路的吸毒者會主動與集團聯繫。（陳俞霈翻攝）

K他命販毒集團自創品牌「金磚」，以茶葉、情趣用品為暗號，買越多折扣越多，30歲林姓主嫌以百萬名車代步，還自拍交易過程，向友人炫耀，行徑囂張、橫行雲嘉地區，嘉義縣警方蒐證、跟監多月，將7名集團成員緝捕到案。

以林嫌為首的販毒集團，亂槍打鳥、大量發送販毒簡訊給不特定對象，金磚商務酒店廣告中，「洋酒」代表1小包K他命，2小時意指2包，以此類推，買越多折扣越多，熟知管道的人，就會與集團聯繫買毒。

林嫌自拍販毒影片，傳給顧客與同行，炫耀自己很有實力，影片中，林嫌數著大把鈔票，桌上滿是毒品包裝；嘉義縣警局刑大偵二隊今年3月接獲檢舉，長期蒐證、跟監，集團為躲避查緝，每2周就換一次據點。

日前警方鎖定集團位於嘉市民生北路的據點，兵分10路同步搜索，逮捕正準備出門的林嫌及其羅姓女友，從林嫌包包中起出販毒現金30萬元，更於住處查扣200萬元現金，其餘成員、共犯陸續揪出，含藥腳共11人到案，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

警方查扣販毒所剩毒品，K他命10公克，還有毒品分裝袋、分裝瓶、K盤，員警發現，林嫌居然自備點鈔機，不法獲利相當驚人；林嫌與31歲張嫌、24歲陳男坦承經營販毒集團，嘉義地方法院裁定羈押，警方持續追查幕後毒品上游。

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(中時)