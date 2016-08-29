羅賽芙決戰前夕 巴西聲援人氣慘兮兮

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支持巴西停職總統羅賽芙（Dilma Rousseff）的群眾今天集會，聲援準備展開最後攻防的羅賽芙。眾所矚目的羅賽芙彈劾案審理結果將在幾天內出爐，外界預料她將遭到罷免。

僅有大約250名支持者今天頂著艷陽在巴西利亞國家球場（Mane Garrincha）附近聚集。他們揮舞旗幟，手中標語寫著「泰梅爾下台」和「羅賽芙是我們的總統」。（

法新社報導，小型街頭集會活動率先在巴西首都巴西利亞開跑。巴西準備邁向這場政治大戲最後高潮，預料左派在這個深受經濟衰退衝擊國家13年執政將劃下句點。

過去4場選舉有數以百萬計民眾投票支持羅賽芙的勞工黨（Workers' Party），但在她現身參議院前夕只有一小群人集會聲援，顯示勞工黨人氣下滑多嚴重。

68歲的羅賽芙明天將親自為自己辯護，對抗敵對參議員，他們指控她非法操縱國家帳目，尋求彈劾她。

參議員之後將投票，決定她是否永遠失去總統一職，預計將於30日或31日表決。

羅賽芙和支持陣營否認她觸法，並稱彈劾案是保守派政敵發動的「政變」，這些人包括預定取代她的前副總統泰梅爾（Michel Temer）。泰梅爾現在是代理總統。

然而連羅賽芙的支持陣營都坦言，她本週很難避免遭彈劾命運。媒體估計多數參議員將贊成彈劾。（譯者：中央社盧映孜）1050829

(中央社)