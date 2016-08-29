爆茲卡疫情 去新加坡注意

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衛福部疾管署今天表示，新加坡公布確診41名本土茲卡個案，即日起提升新加坡茲卡旅遊疫情建議為警示，並建議懷孕及計劃生育的婦女暫緩前往。

衛生福利部疾病管制署上午發布新聞稿表示，新加坡8月27日公布首例本土病例後，8月28日更新本土疫情資訊，確診病例41例，個案都為位於阿裕尼灣（Aljunied Crescent）及沈氏通道（Sims Drive）的居民或工作者。

疾管署表示，這些個案包含首例馬來西亞籍47歲女性、2名父子、1名工地工作者及1名無業男性，其餘36名個案為某建築工地的外籍勞工。

疾管署疫情中心主任劉定萍上午受訪表示，新加坡這些個案近期都沒有去茲卡流行地區，研判是有境外移入的個案，被當地的蚊蟲叮咬，透過病媒蚊傳播後迅速擴散，且很多個案都是建築工地的外籍勞工，研判工地應該就有孳生源。

一般成人感染茲卡病毒症狀輕微，但孕婦感染後可能導致胎兒小頭畸形或死亡。

疾管署提醒，孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往流行地區。民眾如離開流行地區，依循「2226原則」進行防護措施，女性無論有、無疑似症狀，都應延後2個月懷孕；男性如無出現疑似症狀，2個月內應避免性行為或正確使用保險套，若出現疑似感染，至少6個月應避免性行為或正確使用保險套。

民眾前往茲卡病毒流行地區務必做好防蚊措施；返國入境時如自覺懷疑感染茲卡病毒，應主動告知機場檢疫人員；返國後2週內如有不適，應速就醫並告知醫師旅遊史。1050829

(中央社)