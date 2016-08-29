大便驚見血恐罹癌？如何分辨血便VS.便血

一般解便時出現血，可能會是痔瘡、肛裂、腸炎、大腸瘜肉等疾病所引起，對便血和血便都不要掉以輕心，建議多做觀察。圖片來源：健康365

一名30多歲的陳先生，一個月以來經常大便出血且伴隨腹痛，本身有痔瘡的病史，便血持續不斷，經檢查才發現是直腸癌。如果如廁大便時發現便中有血，無論是馬桶內的黑色糞便，或是擦屁股時發現衛生紙上糞血交雜，內心總難免一陣驚慌，該如何分辨「便血」和「血便」，是痔瘡發作抑或是癌症警訊？兩者之間潛藏哪些健康危機？

【區分血便和便血】

便血有90%皆因便秘或火氣大，導致大便過硬，在排便時通過肛門口時，經過摩擦產生破皮，導致在擦屁股時，鮮紅的血會在出現在衛生紙上，一般來說肛門的撕裂傷在2－3天會自動癒合，倘若一直尚未癒合，反反覆覆排便時，肛門會疼痛與流血，要注意肛門口可能會發炎和潰瘍。建議多吃高纖食物增加較多軟便，補充水分，讓排便順暢。

血便在臨床上屬較嚴重的症狀，會出現大量的血，甚至無法用肉眼看到大便，解便時會發現是黑色的大便。可能是因為胃潰瘍、發炎甚至直腸癌，因為病灶出血，導致解便時排血出來。如有出現腹痛、冒汗、心跳過快、暈眩等等，或是解便時持續出現血，超過一星期，建議前往就醫，進行大腸鏡篩檢，及早治療。

排便有血的狀況不只會出現在腸癌危險族群，如老人、飲食不正常的人，愛吃高油、高熱量的人，年輕人也會因為火氣大或是挑食兒童出現便秘的狀況時。一般解便時出現血，可能會是痔瘡、肛裂、腸炎、大腸瘜肉等疾病所引起，對便血和血便都不要掉以輕心。建議多做觀察。

(中時電子報)