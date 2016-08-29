夏日瘋運動 該搭配哪些食物？

選擇高水分及高鹽分含量的食物作為運動前的輔助食品，你將會感到精力充沛且能夠表現出你最好的一面。圖片來源：健康365

為了展現完美的身體線條，夏天成為男男女女最佳的運動理由，除了勤加運動，食物也是能夠輔助鍛練、加強效果的好方法，因此不妨在運動前適時加入一些健康食物！

藉由改變運動前吃的食物，能夠幫助你擊退懶惰以及憤怒的情緒，提高運動的動力；此外，由於炎熱的夏天會流更多的汗、增加脫水的可能性，最好適時利用電解質取代流失的水分，如果沒有補充水分，你可能會感到疲倦、筋疲力竭、頭昏眼花以及噁心想吐。因此，選擇高水分及高鹽分含量的食物作為你運動前的輔助食品，你將會感到精力充沛且能夠表現出你最好的一面！

新鮮西瓜

夏天的西瓜不只美味，還包含了高達92％的水份，能夠幫助身體保濕和維持清爽。此外，人體內的鉀會隨著汗水流失，西瓜正好可以補充鉀礦物質，並幫助緩解肌肉酸痛。最後，西瓜還含有豐富的番茄紅素，是一種抗氧化劑，可防止運動所誘發的炎症。

生菜和黃瓜

有些人覺得黃瓜和萵苣不好，是因為他們的含水量太高（90%的含水量），但在夏天它們絕對是最適合的運動燃料。

冰咖啡和冰茶

咖啡因通常不被用來治療脫水，但是一杯250ml的咖啡或茶就含有250ml的水分，此外，咖啡因可以提高運動性能，在下午時來一杯咖啡或茶，能夠幫助你在運動期間避免脫水。研究顯示，在運動前攝取咖啡因能夠激發你的運動成果，但要確保跟運動時間之間間隔至少兩個小時，因為他們可能會打亂你的消化系統。

椒鹽捲餅、泡菜、橄欖

這三個食物有什麼共同點？就是口味上比較偏鹹。雖然過多的鈉會導致高血壓和其他健康問題，但補充一點鹽分是必要的，因為汗液流失和補充的鹽互相替換可以讓皮膚保持水潤。因此，嘗試在三明治添加橄欖沙拉或泡菜，或把椒鹽脆餅當做健身前的零食吧。

運動飲料

運動飲料的原理是以液體、電解質和糖等碳水化合物來取代從汗水流失的水和鹽分。不過，運動飲料的效果只能持續一小時，喝多了也只是多餘的熱量，要記得克制份量。

風味水

水是人體吸收水分的最佳來源，但一般的水可能會比較單調，不妨嘗試在水中添加新鮮薄荷、漿果、奇異果、甜瓜或黃瓜等，你也可以用水果製作冰塊，像是西瓜搭配上檸檬製成的冰塊，將他們加入你的水中來增添更多天然的風味。

(中時電子報)