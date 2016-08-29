身體7大症狀 可能是維他命不足！

疲勞是維他命不足最普遍的症狀之一，而除了疲勞外也可能導致一些奇怪的症狀，如肌肉疼痛、視力變差等。圖片來源：健康365

現代人常因繁忙的工作而忽視了營養問題，有的人在結束了勞累的一天後，只想好好的休息，而晚餐總是隨便解決，後果就可能會導致維他命攝取不足，隔天反而更加疲勞！

疲勞是維他命不足最普遍的症狀之一，而除了疲勞外也可能導致一些奇怪的症狀，例如：

1.肌肉疼痛

如果發現自己明明沒有運動卻時常感到肌肉疼痛，有可能是缺乏維他命D，維他命D對健康的牙齒以及骨骼也很重要，因此試試看從每天的食物攝取維他命D吧，例如牛奶、乳製品（優格或乳酪）、鮭魚跟鮪魚等，都富含豐富的維他命D，另外也可以偶爾透過曬曬太陽來攝取哦！

2.腳發麻

如果感到腳麻或是平衡感變差，那就可能是缺乏維他命B12。維生素B12對頭腦以及神經系統相當重要，如果缺乏B12的話，大腦會難以跟神經系統溝通，導致平衡感變差。維他命B12可以從動物性食物中攝取，例如魚肉、雞肉，或從其他有添加B12的植物性食物補充，例如牛奶、肉類替代品或早餐麥片等。

3.晚上視力變差

晚上視力變差可能是缺乏維他命A，因為感光細胞需要維他命A來讓眼睛能夠在低光源的地方看到東西；另外，缺乏維他命A也可能導致黃斑病變。維他命A可以透過吃綠葉蔬菜，像是菠菜、甘藍菜，或是橘色蔬菜，例如胡蘿蔔、馬鈴薯、黃色青椒、哈密瓜跟雞蛋等食物來獲得。

4.反應變慢

當你發現自己的反應變慢，很可能是缺乏維他命E，因為維他命E可以幫助大腦控制肌肉神經跟反應速度。小麥及胚芽富含豐富的維他命E，雞蛋、動物內臟、堅果和種子以及鱷梨中也都能攝取到維他命E。

5.傷口難癒合

維他命C的缺少可能導致傷口難以癒合，因為細胞再造的過程需要維他命C，另外缺少維他命C也可能讓傷口容易受細菌感染。維他命C可以從柑橘類水果中攝取（像是檸檬、酸橙和葡萄柚），另外綠葉蔬菜（如菠菜、芝麻葉、羽衣甘藍）也含有維他命C。

6.時常感到憂鬱

並不是所有維他命缺乏的症狀都是生理上的，如果你時常感到憂鬱或是悲傷，這有可能是因為缺乏維他命B1，跟B12一樣，神經系統跟大腦細胞都需要這種營養素，這類的缺乏症狀較為少見，通常都發生在酒精中毒、克羅恩病或厭食症的人身上。維他命B12可以從紅肉、白肉、動物內臟、豌豆、蠶豆、扁豆、小麥胚芽和黑糖蜜中攝取。

7.口臭

缺乏維他命B3可能導致肝功能異常，進而導致口臭，而由於腸胃的運作需要肝的幫助，所以肝功能異常也可能會造成消化不良。想要攝取維他命B3可以多吃肉類器官、富含脂肪的魚類、葵花子和蔬菜（如甜菜）。

(中時電子報)