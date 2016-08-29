高市本周4場徵才 釋236個職缺

行政院主計總處最新公布，勞動市場受應屆畢業生投入尋職行列影響，7月失業率為4.02%，較上月上升0.1%，較去年同月升0.2%。高市勞工局訓練就業中心表示，時序逐漸邁入秋季，尚未就業的社會新鮮人應把握畢業後的3個月積極尋職，先求有、再求好，以免求職期間拉長，將越不易找到合適工作。訓就中心本周辦理4場徵才，提供236個職缺，歡迎求職朋友們踴躍參加。

8月30日（二）下午2時到4時30分，鳳山就服站將舉辦「中高階專業職缺徵才活動」，「大鎪科技、御辰科技、漢程客運、儷耀科技」將到場與求職民眾進行面試。其中「大鎪科技、御辰科技、儷耀科技」聯合徵求65名工程師，最高薪資上看36K；而「漢程客運」徵求14名公車駕駛長、汽車引擎技師及電機維修人員，平均薪資30K至45K，最高達48K。求職朋友可把握機會應徵。

8月31日（三）下午2時，在三民就服站由連鎖餐飲集團王品餐飲旗下的「西堤牛排、hot 7」釋出55個工作機會；其中「hot 7」招募30名儲備店主管，強調經驗不拘，底薪加各項津貼月薪可達30K以上。

9月2日（五）上午辦理2場徵才。第一場於上午9時30分登場，「晉欣食品」在楠梓就服站招募77名食材準備人員、調理人員等。另一場於上午10時，在高市勞工局1樓，由「涓豆腐」餐廳徵求25名儲備幹部、服務人員等；儲備幹部月薪最高達38K。

各場次徵才資訊可至訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）「電子履歷」專區查詢，或洽：733-0823轉408；也歡迎上中心網站登錄電子履歷以利當場下載，節省當日應徵時間。

訓就中心近期有多項職訓班熱烈招生中，包含「文創商品設計行銷、農產品烹調銷售、彩漾繽紛調飲製作」等，費用由政府補助80%~100%，想學習一技之長或第二專長的朋友可至訓就中心所屬各就服站索取簡章，或洽：733-0823分機202~209。

(中時)