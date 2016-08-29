OhBear微笑觀光列車今首航 車廂公仔吸睛

我要評比

小朋友看到公仔相當開心。（陳仁萱攝）

OhBear微笑觀光列車身彩繪。（陳仁萱攝）

車廂內公仔相當吸睛。（陳仁萱攝）

繼去年廣獲好評的「喔熊彩繪列車」後，台鐵與觀光局再度攜手，打造「OhBear微笑觀光列車」，並將成為首列行駛於中南部的彩繪列車，今天公開亮相，明天首航，未來每天將開行2至4班次，往返彰化站至潮州站間。

觀光局企劃組長吳潔萍表示，去年以台鐵EMU700型區間車打造的喔熊彩繪列車，鐵道迷與旅客佳評如潮，為維持話題熱度，今年接續推出OhBear微笑觀光列車，不僅陪同旅客一起旅行台灣，也希望推廣中南部觀光。

她指出，今年彩繪列車選定EMU800型微笑號區間車，8節車廂內外均有全車彩繪，且今年喔熊外也加入台鐵2名吉祥物、餐旅熊兄妹「鐵魯」、「漢娜將」，3隻黑熊共同亮相，將有不同造型公仔驚喜現身車廂。

觀光局指出，第1車廂將有喔熊騎乘自行車，推廣台灣自行車節；第3車廂則為鐵魯拿手機自拍，行銷「夏至235」活動；去年在火車上吃著超大碗台鐵便當的喔熊公仔位於第5車廂；第8車有漢娜將坐在露天溫泉池中。

另外，各節車廂均有在地不同文化、觀光主題，包括台灣燈會、鹽水蜂炮、北回歸線、阿里山、客家風情、鹽田等彩繪主題。吳潔萍強調，微笑觀光列車將成為「會移動的觀光景點」，增添中南部旅客搭乘彩繪列車樂趣。

台鐵運務處長張錦松表示，過去彩繪列車僅行駛於北部、東部區間，經不少中南部旅客反映，推出首列專屬南部彩繪列車，同時行銷在地鐵道旅遊，例如阿里山森林鐵路、台南文創、故宮南院等熱門旅遊點，留下美好回憶。

微笑觀光列車今天公開亮相並首航，台鐵指出，明天上午9時15分，列車將由七堵站發車，各站均停靠，下午3時8分抵達嘉義站，未來天天於南台灣鐵道馳騁，每日開行2至4班次往返彰化與潮州，擔綱通勤與旅遊任務。

(中時)