義大利強震悲劇 英夫妻相擁懷中離世

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義大利中部強震造成至少290人喪命，其中1對英國藉夫妻的遺體於瓦礫堆中被尋獲時，兩人在床上緊緊相擁。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，規模6.2強震襲來的當下，51歲的瑪莉亞．韓尼克高特里（Maria Henniker-Gotley）和55歲丈夫威廉．韓尼克高特里（William Henniker-Gotley）正在義大利索瑪蒂（Sommati）的自家別墅奧莉薇亞（Villa Olivia）度假，不料強震在幾秒內便夷平家園。

夫妻倆2名分別為14歲及15歲的孩子也淪為孤兒。他們從瓦礫堆獲救後，絕望地試圖打電話聯絡母親，但是卻徒勞無功。

狄賈柯莫（Barbara Digiacomo）與這對夫妻在2012年相識，她的度假別墅與奧莉薇亞別墅相望。她說：「我聽說他們被尋獲時相擁著，瑪莉亞和威廉，他們當時彼此擁抱著。」

「我不認為他們有機會意識到（發生什麼事），他們一定睡得非常熟。」

義大利相關當局今天公布，24日凌晨3時36分發生的強震威力，等同於2萬顆原子彈於地球表面下方的震央點引爆。

韓尼克高特里夫妻曾經美輪美奐的別墅，儘管去年才悉心地整修完畢，如今已成一片廢墟，更是索瑪蒂地區毀壞最為嚴重的建築物。（譯者：中央社周莉芳）1050829

(中央社)