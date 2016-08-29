地震生還者災後重建 教宗盼探視災區

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羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示希望造訪義大利中部遭受地震重創的村莊。在冬季即將來臨之下，地震災民與搜救人員進入長期重建工作。

方濟各在羅馬聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）對信徒布道時說，他希望造訪24日遭受致命地震重創的村莊。這場地震摧毀橫跨恩伯利亞（Umbria）、馬爾凱（Marche）與拉西奧區（Lazio）的許多偏僻山莊。

他說：「我希望能盡快前往探視你們，帶給你們慰藉與信念，以及身為父親與兄長所能給予的慈愛。」

這場地震造成近300人身亡與數百人受傷，雖然救援工作逐漸減少，官員仍警告可能還有10多具遺體埋在瓦礫堆下。

路透社報導，阿馬特里切鎮居民估計仍有10人失蹤，緊急服務機構表示已在阿馬特里切的羅馬飯店（Hotel Roma）找到3具遺體位置。

由於找到生還者的機會渺茫，加上氣溫開始下滑。救援人員與生還者轉而展望未來。

遭到重創的聖天使村（Sant'Angelo）村民齊亞賓尼（Emidio Chiappini）說：「我們準備進入冬季。有鑑於其他地震造成的災情，我們將在這裡過冬。」

義大利政府已經承諾支持立即重建工作，齊亞賓尼說，他希望當局分配預製房屋，讓他們抵禦不久後將降臨山區的冷鋒。

義大利政府已經撥出約6000萬歐元（6700萬美元）緊急救助金，此外還有約1000萬歐元捐款。

義大利各地博物館捐贈今天的門票收益，協助地震災民重建，數個甲級聯賽足球隊在週末比賽前默哀，悼念地震罹難者。

同時，義大利各地持續舉行與災民同在的活動，西北部杜林市（Turin）有數千人出席，一同享用阿馬特利恰納麵（pasta all'Amatriciana），餐點收益全數捐贈地震災民。（譯者：中央社張曉雯）1050829

(中央社)