原來是密集做愛惹禍！認識蜜月型膀胱炎

女性如果有憋尿與少喝水的壞習慣，再加上頻繁性行為，易出現頻尿、解尿灼熱感、尿中帶血，就醫後才發現原來是得到膀胱炎。圖片來源：健康365

不少女生常常因膀胱炎而困擾，尤其在婦科醫學中膀胱炎算是相當普遍，曾有一例是30歲左右的人妻，正處新婚蜜月期，每天頻繁地發生性行為，再加上有憋尿與少喝水的壞習慣，出現頻尿、解尿灼熱感、尿中帶血，就醫後才發現原來是得到膀胱炎。一旦罹患過膀胱炎，很容易會出現反覆性膀胱炎的困擾，全台有二到三成女性都有這樣的尷尬困擾。

其實，出現蜜月型膀胱炎的問題，多少也受到身體構造的牽制，由於女性陰道口與肛門距離太近，頻繁地行房導致肛門細菌和分泌物堆在尿道口，細菌從尿道跑到膀胱，細菌侵犯膀胱尿道黏膜所產生的神經病變，才會得到膀胱炎。藥師表示部分女性因為膀胱炎而感到害羞，跑到藥局直接說要買抗生素吃，但這樣做並不能改善病情。

除了要多喝水、不憋尿之外，想要防治「蜜月型膀胱炎」也要養成性行為時的良好衛生習慣，性行為前可以先洗澡、喝水，結束後則要注意私密處的清潔，可在15分鐘內透過排尿小便來將細菌和分泌物排出，可降低60%的蜜月性膀胱炎的避免繁衍更多細菌。

輕洗私密處時，使用一般清水洗淨即可，如果用市售肥皂或私密處清潔劑，有可能會破壞私密處的酸鹼度，盡量保持乾爽衛生。另外，也建議每個禮拜3次左右的性行為最佳，也能降低膀胱炎的發生。

(中時電子報)