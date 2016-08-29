中市公車延駛苗栗 造福學生促進交流

今天是開學日，台中市公車97路從今天起延駛到苗栗縣苑裡鎮國立苑裡高中，台中市長林佳龍表示，除造福學生外，也促進台中與苗栗交流，共創繁榮。

台中市政府交通局上午在苑裡高中旁會場舉行通車記者會，林佳龍、苗栗縣長徐耀昌、苑裡鎮長杜文卿等人共同揭牌，宣告這條公車路線正式通車。

中彰投苗跨縣市就學、就業往來人口逐年增加，已形成共同生活圈。

「台中、苗栗一家親」林佳龍表示，公車延駛的構想起源於總統蔡英文競選時，當時參選立委的杜文卿表達公車延駛的政策，他承諾將全力支持，雖然選舉結果，杜文卿繼續留在苑裡服務，但這個構想由徐耀昌透過中彰投苗區域治裡平台上提出，並促成這件跨黨派、跨區域的合作，台中公車成功延駛，也代表全台區域治理的成功。

至於台中市為何要推動跨區域公車，林佳龍表示，因市民生活是跨縣市的，要做好服務市民，就要讓附近區域方便，由於台中大約有1000多名市民至苗栗就學，苗栗縣民到台中購物、醫院看病也相當多，這是創造互惠、多贏的區域聯合治理的政策。感謝苗栗縣政府及苑裡鎮公所對於公車路權及土地提供的協助。

徐耀昌則說，感謝林佳龍促成97路公車延駛至苗栗苑裡高中，這路線每日有48班次，方便台中、苗栗學生及上班族就學與通勤，卓蘭、三義地區也有許多縣民到台中消費，及台中市民到此上學，期望未來台中公車也能延駛到這些地區，造福更多民眾。1050829

(中央社)