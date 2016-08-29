寶可夢威脅校園？教育部：學校可申請移除補給站或道場

中小學今天開學，對於《精靈寶可夢GO》手機遊戲可能衝擊校園秩序，教育部表示，將以「正向引導」取代「統一禁止」，但各校或周遭若被設補給站或道場，已影響到教學及校園安全，可向業者申請移除。

《精靈寶可夢GO》風靡全台，中小學今天開學後，許多學校可能成為玩家湧入的淪陷區。教育部也證實，這款遊戲的補給站或道場設在許多校園內或周邊，有可能吸引人潮前來，學校必須盡早因應。

《精靈寶可夢GO》之於校園，教育部資科司副司長劉文惠表示，已蒐集18個國家的處理方式，僅印尼打算要全面禁止學生在校園內玩這款遊戲，其他如美、日、英、德、澳洲等都採「柔性勸說」，並未統一禁止。

劉文惠舉例，澳洲政府就呼籲玩家，在學生上課時間，不要靠近校園，以免干擾到教學。此外，法國、日本、馬來西亞等，原本就禁止學生在上課時玩手機，因此，他們學生上課時間沒辦法玩《精靈寶可夢GO》。

至於台灣，劉文惠說，教育部不會「統一禁止」學生玩手機遊戲，而是由縣市政府或學校自行訂定規則。譬如有些學校在上課時間，原本就統一保管學生手機，學生就不能玩。

不過教育部也說，學校老師可將此遊戲融入教學，以進行戶外教學、行動學習及體育課等。譬如這款遊戲是玩家走的里程越多，捉到的怪物能量及等級都會愈高，老師就可用在體育課上，讓一些原本不愛運動的學生到戶外。

劉文惠也說，教育部已提供給縣市政府及學校相關資訊，如果學校內或周遭被設有補給站或道場，可能影響教學或學生上下學交通安全，可向業者申請移除。

(中時)