高雄原住民聯合豐年祭 大武壠族盼正名

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大武壠族參加高雄市原住民族聯合豐年祭彩排。（吳江泉翻攝）

大武壠族將參加高雄市原住民族聯合豐年祭。（吳江泉翻攝）

高雄市政府原住民事務委員會9月3日將在左營區四海一家前海軍運動場，舉行一年一度的聯合豐年祭儀活動，並以布農族為主題族群，呈現小米進倉祭儀，現場陸續有彩排活動，族人們齊聚一堂為9月3日即將登場的豐年祭儀活動卯足全力。

原民會表示，這次豐年祭儀活動當天將有37個社團、同鄉會參加，共有19場族群展演，也首度邀請小林村移居杉林區日光小林的大武壠族人一同展演。

由小林村民所組成的大滿舞團，團長王民亮表示，小林人正努力保存部落文化，積極傳唱瀕臨失傳的大武壠族百年古調，包括祭典必唱的「kalawahe」，傳統節日「查某暝」中女生戲弄男生的「婀溜婀」、工作歌「老溪嬤 」，及男女對唱的「patahim」。大滿舞團近年積極推動部落傳統歌謡傳唱，透過文獻考據與部落耆老口述歷史加以復刻，回溯族群由來頗受外界關注。

王民亮團長說，族人對於參加這次活動都感到開心及感動，對於能夠被認同感到十分高興，期待能爭取成為台灣第十七個原住民族。

原民會谷縱主委對於大武壠族人正名的決心則表示高度肯定，也歡迎市民朋友一起來參加2016高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動，一起歡迎大武壠族人回到原住民族的家。

(中時)