不能秋後算帳 蔡總統提單項協會4改革

總統蔡英文今天接見里約奧林匹克運動會代表團，由於里約奧運浮出不少單項協會的問題，蔡總統提出4項改革原則，她並強調，不能再如外界所指的「秋後算帳」。

蔡總統今天接見「我國參加2016年第31屆里約奧林匹克運動會代表團教練、選手及代表團人員」。

羽球選手戴資穎球鞋事件，讓外界注意單項協會問題，不過，媒體也發現，今天這場接見，戴資穎並未現身。

總統府特別開放讓媒體在總統府大門口，拍攝代表團入府畫面，過程中卻發生插曲，一名電視台攝影記者不慎踩空樓梯跌倒，手臂受傷，軍醫檢視後，這名攝影記者立即被送到台大醫院掛急診。

蔡總統今天與在場的選手教練逐一握手致意。她致詞時指出，選手與教練不斷苦練，追求卓越，政府要打造更好的體育環境，讓大家沒有後顧之憂，可以全力拚戰，「尤其是在單項運動協會的改革，政府現在就要開始推動」。

她說，首先要推動單項協會的組織開放化、推動組織改革，讓更多人可以參與協會的運作。體育署、內政部將會合作，來改革協會的組織，讓它更開放、更專業、更具代表性，並且設置獨立公益理事，參與決策及監督。

總統指出，二、要推動營運專業化，應該在公開、透明、專業原則，建立未來教練與選手的遴選制度，會議的運作也要引入企業界與體育界的專業人才，制訂標準作業流程，做為稽核的標準，同時追蹤掌握工作進程。

她說，同時希望設立外部獨立的仲裁小組，保障選手權利，如果選手及教練認為受到不公平待遇，可得到公正、迅速的仲裁機會，也期待協會必須遵守這些仲裁的決定，也不能再如外界所指的「秋後算帳」。

第三、總統提到，要做到財務透明化，公開透明的財務管理機制是基本原則，同時，有關贊助商的合約衝突的問題，也應該參考國際案例，並且在維護選手權益的原則下，建立規範機制。

總統說，第四、要落實績效考核客觀化，單項協會的獎助，要建立客觀的績效標準，所有的獎勵補助都要依標準來做，「沒有特殊的關係，也不容許特別的關說」。

蔡總統要求，體育署與內政部儘速依照相關的法令辦法，展開作業；要求運作有不足的協會改進，如果依然不改進，必要時，可以依法停止行政資源、經費補助；「單項協會要當選手的後盾，絕對不能變成選手的負擔」。

她說，這4項原則，希望與各協會一起努力，讓協會可以做得更好，讓協會變成選手最強而有力的後盾。1050829

(中央社)