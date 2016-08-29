寶可夢補給站若影響安全 學校可申請移除

遊戲寶可夢風靡台灣，今天適逢中小學開學，教育部表示，管理規範由縣市或學校訂定，學校若認為校內或附近補給站、道場影響教學或安全，可向業者申請移除。

遊戲寶可夢在台灣掀起熱潮，教育部先前提出「三合」和8大守則，提醒學子玩遊戲時，要「合理、合宜、合法」，並保護個人資訊、不可邊走邊玩、不進出危險場所、對玩家邀約見面要保持警覺、隨時注意自己身體狀況、避免單獨行動、不下載來路不明的軟體、勿網路沉迷等守則。

今天適逢中小學開學日，教育部資訊及科技教育司副司長劉文惠表示，大學端管理尊重大學自主，中小學則加強宣導，至於是否進一步訂定手機或遊戲使用規範，則由縣市政府或學校決定。

針對校外玩家民眾，劉文惠指出，學校在上課和有學習活動期間，會實施門禁管制，因此依學校門禁管理辦法處理，可禁止玩家進入，而放學後或假日，則依照校園場地開放使用辦法辦理，教育部也請學校掌握校內外道場、補給站等遊戲點資訊並加強巡視，注意是否影響校安或教學。

至於校內師生，劉文惠表示，縣市或政府可依照先前訂定的手機使用規範處理，而教育部也提供遊戲點排除機制相關資訊給學校，若學校認為校內有補給站或道場，且影響到教學和安全，可向業者申請排除，若認為學校校外周圍遊戲點也影響安全和教學，同樣可申請排除，但由業者評估是否處理。

劉文惠表示，教育部已蒐集10多個國家的相關資訊，大部分國家都未採取禁止玩遊戲的措施，多採柔性勸說，在門禁管理上，有的國家會要求陌生人進出校園時要簽到，馬來西亞等國家則禁止在學校上課時使用手機，目前僅印尼考慮禁止在學校玩寶可夢。1050829

(中央社)