大陸第三批自貿試驗區 內陸省市搶卡位

對中國大陸第三批自貿試驗區的公布懷抱期待，大陸許多省市的爭奪開始白熱化；與此同時，自貿試驗區新一批複製推廣經驗將於近期出爐，四大自貿區的負面清單即將公布。

經濟參考報報導，種種跡象顯示，大陸地方省市地區申報第三批自貿試驗區正步入「衝刺模式」。包括陝西省、河南省、湖北省、重慶市都陸續通過相關政策文件，並展開積極調研、遊說中央。

報導說，今年大陸政府工作報告明確提出「擴大自貿試驗區試點」，還提出「創新內陸和沿邊開放模式」。中共第18屆五中全會通過的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議」提出，要「提高自由貿易試驗區建設質量，在更大範圍推廣複製」。

報導引述業界人士表示，對擴大自貿試驗區試點更為明確的表述，是釋放出第三批自貿區已經漸行漸近的訊號。

報導說，今年除了青海、吉林、北京、山西、西藏、河北之外，其餘21個省市（自治區）都提出了申建自貿試驗區。其中至少有16地已經將申建自貿試驗區明確列入2016年工作計畫中。

第三批自貿試驗區有望在今年年內獲批，相比起現有的自貿試驗區，第三批將著重內陸地區，重點突出兩方面任務：一是與「一帶一路」等國家戰略更加緊密對接；二是探索內陸地區發展的新路徑，引領內陸開放新高潮。

同時，上海、天津、福建、廣東四大自貿試驗區已經形成了第一批可複製推廣的經驗和案例，並且已經下發到各地。目前，第二批可複製推廣的經驗也出爐在即。

大陸商務部副部長王受文日前表示，在自貿試驗區試點的基礎上，商務部正在研究把負面清單推廣到全國實施的可行性。「在自貿試驗區裏面，負面清單已經經過壓力測試的領域，我們要研究在全國實施，開放的面會進一步擴大」。

他還表示，將在教育、文化、金融、一般製造業等多領域進一步放寬對外資的准入限制。1050829

(中央社)