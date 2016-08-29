我的寶寶好愛咬人！原來是這4大原因...

原來寶寶咬人背後真正內幕是因為？圖片來源：健康365

「醫師，為什麼我們家的寶寶一直在咬人？難道他有攻擊性嗎？還是有其他什麼原因呢？」不少新手爸媽面對嬰幼兒期的寶寶咬人，覺得意外且慌張，但這其實是寶寶的常見行為，只要瞭解下列原因就可以知道，原來寶寶咬人背後真正的內幕。

寶寶亂咬人的4大情況

1. 口腔期

1歲半前的寶寶透過咬人和咬東西來探索世界，對他們來說這樣可以獲得心理滿足，研究顯示，嬰幼兒的口腔期和肛門期，對於成年性格有顯著影響。

2. 長牙期

開始長乳牙的寶寶們，介於6個月大開始會長乳牙，由於牙齒發育期時口腔常有不適感，會想藉由咬人來體驗牙齒長出來的感覺。

3. 想引起注意

2歲的寶寶由於還不太會說話，會直覺式的用咬人來表達情緒和引起家長的注意。

4. 模仿大人

有時候看到可愛的寶寶會忍不住輕咬他們的肌膚，但如果寶寶喜歡模仿就會開始去咬人。

一般來說只要找到寶寶咬人的原因，就可以知道該如何解決這類咬人行為。建議媽媽可以給長牙期的寶寶會有磨牙的需求，可使用磨牙棒或磨牙玩具，市面上也有以米製的玩具讓寶寶可以一邊玩、一邊磨牙，解決長牙不舒服的問題。另外也可以透過教導寶寶咬人是不對的行為，也可以藉由玩具來轉移注意力。

(中時電子報)