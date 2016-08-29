寶寶只喝母乳 會不會營養不良？

對寶寶來說，母乳就是最佳的營養補充來源，市面上的配方奶多仿母乳成分調製而成，營養價值仍不及真正的母乳。圖片來源：健康365

「寶寶出生後，只要餵母奶就好了嗎？」「母乳要餵到什麼時候？需不需要添加配方奶？」「怕寶寶營養不足，可不可以多添加一些營養補充品？」每個家庭在迎接新生命誕生之後，總是想給孩子最好的呵護，母親更是容易擔心僅餵哺母乳，會讓寶寶營養不良、影響發育，但其實，這一切大都多慮了！

根據美國小兒科醫學會建議，6個月以下的嬰兒最好完全哺育母乳，6個月以後也最好持續哺餵母奶並搭配副食品，至少直到寶寶滿1歲。對寶寶來說，母乳就是最佳的營養補充來源，市面上的配方奶也多仿母乳成分調製而成，但是營養價值仍不及真正的母乳，這是因為母乳當中含有上千種豐富營養素，包括乳清蛋白、不飽和脂肪酸（DHA）、果寡糖、牛磺酸、β胡蘿蔔素等，不僅容易消化、吸收效率高，也是寶寶成長所需的的關鍵營養素，只要足夠的量，就能夠讓寶寶獲得充分營養，因此，在寶寶滿6個月以前，只需要餵食母乳即可，並不需要再額外補充其他營養品。

至於哺乳的量，可依據寶寶的狀況而定，剛出生的寶寶約3-4小時餵一次奶，4-6個月的寶寶需求量則以每日每公斤120-180毫升數來計算，例如3公斤的寶寶，一整天的奶量需求約為360-540毫升。此外，由於母乳是此階段寶寶的唯一營養來源，母親平時應更加注重均衡的飲食，才能讓寶寶獲得最豐富、優質的母乳。

(中時電子報)