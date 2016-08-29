台灣女性政經參與 較日韓都高

勞動部今天公布台灣最新女性政經參與概況，近10年來台灣女性在政經參與有極大的進展，優於同處亞洲的日本、韓國，但與歐美主要國家相比，仍有成長空間。

越來越多有能力的女性在職場或政治上展露頭角，像是總統蔡英文就是很好的一個例子。根據勞動部最新的台灣最新女性政經參與概況，2015年台灣就業者擔任民意代表、主管及經理人員共38.7萬人，其中男性占74.7%、女性占25.3%，雖然女性占比低於男性，但比2005年女性占16.3%，大幅增加9個百分點。

專業人員共137.0萬人，其中男性占46.9%、女性占53.1%，女性占比高於男性，且女性較2005年之51.3%，增加1.8個百分點。技術員及助理專業人員共201.9萬人，男性占50.8%、女性占49.2%，兩性相當，且女性較2005年的41.4%，增加7.8個百分點。

若觀察女性在各工商團體的決策影響力，2015年各級農會主管階層女性所占比率為46.9%；工會理事、監事女性所占比率為30.3%；中小企業負責人女性所占比率為36.6%；公開發行及興櫃公司董事女性占12.6%。

勞動部說，2015年主要國家就業者擔任「民意代表、主管及經理人員」女性的比率以美國占43.6%最高，其次為瑞典39.5%，台灣為25.3%，雖低於歐美主要國家，但高於亞洲日本的12.5%、韓國的10.5%。1050829

(中央社)