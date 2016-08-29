拿不到資遣費 墊償制度渡經濟難關

(中央社記者余曉涵台北29日電)如果勞工遇到公司倒閉、老闆落跑，拿不到薪水、資遣費或舊制退休金的狀況時，可依墊償制度向勞保局申請由工資墊償基金先行墊付。 勞保局說，根據「勞動基準法」第28條訂定積欠工資墊償基金制度，事業單位每月按僱用勞工投保薪資總額萬分之2.5提繳，當雇主發生歇業、清算或宣告破產時，勞工因而被積欠的工資，向雇主請求而未獲清償，可以向勞保局申請由該基金先行墊付，再由勞保局向雇主追償。

為了讓勞工權益的保障更為周全，民國104年2月6日將墊償範圍擴大到「勞動基準法」（舊制）的退休金、資遣費及「勞工退休金條例」（新制）的資遣費（退休金及資遣費合計最多6個月的平均工資），加強對勞工經濟生活的保障。

勞保局提醒，平時應將工資給付、出勤紀錄及受僱的證明文件（如薪資袋、薪資明細表、薪資扣繳憑單、出勤卡、勞動契約等）妥善保存，才能在遇到公司倒閉、歇業時，作為處理勞資爭議及申請墊償時的佐證資料。

也要注意雇主是否有確實提繳積欠工資墊償基金，如果不清楚雇主是否已按期繳納基金，可以用電話或書面向勞保局查詢，如果雇主未繳納，應該督促雇主依法繳納。

勞工一旦發現公司開始積欠工資、退休金或資遣費，就應請雇主出具無法清償的證明，並向公司所在地的勞動行政主管機關報備，使當地主管機關瞭解並掌握事業單位的營運狀況，有助在未來開具事實歇業日期的證明。

勞保局說，如果遇有雇主歇業行蹤不明的情況時，勞工除立即請當地主管機關開具事業單位歇業的證明之外，並儘速循司法途徑取得相關債權的確定證明，以利申請墊償。1050829

(中央社)