新政府百日民調降 游盈隆：蜜月期將結束

台灣民意基金會董事長游盈隆今天說，總統蔡英文執政3個月，聲望下降17.6個百分點，台灣人民給61.28分，算是低空掠過，再不努力下次很可能被當掉，「蜜月期即將結束」。

台灣民意基金會上午在台大校友會館舉行「蔡英文總統蜜月期結束了嗎？」全國性民調發表會，基金會董事長游盈隆、前國策顧問金恆煒、學者施正鋒、楊泰順、廖達琪與會。

游盈隆指出，蔡總統從就職第2個月急遽下滑到55.9%，到了第3個月，也就是8月降為52.3%，聲望下滑17.6個百分點，不贊同她處理國政方式的人大幅增加24.4個百分點。

游盈隆指出，蔡政府在國際外交、年金、兩岸關係的滿意度超過5成；拚經濟、勞工政策和國防方面超過4成，他說，經濟表現是頭等大事，但民眾滿意跟不滿意都是4成多，這是新政府必須嚴正面對的情勢。「這應是蔡總統聲望急速下滑的重要因素」。

游盈隆指出，蔡政府對原住民道歉方面，台灣社會的看法是，認為有必要47.2%，沒必要41.2%；司法改革方面提名人選引發風坡，民眾有信心48.2%，沒有信心43.2%，是不尋常的訊息；問卷還問到蔡政府是不是最會溝通的政府，同意的有47%，不同意47.2%。

此外，蔡政府遭批決策反覆，同意的民眾53.8%，不同意35.6%，看起來過半數人數有同感。廖達琪說，雖然蜜月期結束，但還是給蔡總統機會，所以分數是及格的，但中間選民的變化最為關鍵。

楊泰順表示，政黨認同上，兩黨基本盤沒有太大改變，反觀蔡總統比較有創意的、跟前朝比較不同的做法沒有得到高度認同，譬如華航問題沒有在勞工方面加分；廢特偵組、向原住民道歉都沒有為蔡總統加分；中間溫和選民在這些問題上多半持負面態度，雖然沒有改而支持國民黨，但讓蔡總統滿意度下降。

游盈隆說，總統聲望下降17.6個百分點，原因很複雜，重要關鍵就是過去100天，台灣社會出現顯著現象也就是中性選民的轉向，轉向跟過去國民黨認同者一致，他認為，國民黨過去兩次民意海嘯，現在已慢慢回籠，加上中性選民絕大多數對新政府的政策表達不滿，造成總統聲望大幅下降。

該民調訪問時間是8月22日到24日，以全國20歲以上的成年人為調查範圍，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機抽樣。有效樣本1076人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。1050829

(中央社)