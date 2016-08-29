竟會短命、加速老化！吃到飽的六大疾病易上身

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吃太飽會讓消化時間變長，並使體內自由基增加，造成身體老化、還會使身體疲倦。圖片來源：健康365

現代人不只愛吃美食也愛吃到飽，舉凡燒肉、火鍋，多國料理、各式甜點可以一次滿足，為了吃夠本，吃飽了還是硬塞；近年來有諸多研究表示吃太飽會造成身體負擔，還會導致一身病。

如果餐餐吃過飽，使體內各個消化器官負荷過重，長期下來易導致以下6大疾病：

1. 三高：過多的熱量容易使肝臟製造壞膽固醇，導致三酸甘油脂上升，引起高血脂，並患代謝症候群，高血壓、高血糖也隨之而來。

2. 腸胃道疾病：吃太飽會讓胃不斷分泌胃液來消化食物，易破壞腸胃黏膜，不只會消化不良，還可能引起胃糜爛、胃潰瘍等腸胃疾病。

3. 糖尿病：吃太飽，會刺激胰島素在短時間內大量分泌，使胰臟負擔增加，長期下來易使胰島素阻抗，造成糖尿病。

4. 腎臟病：吃到飽容易吃進過多的蛋白質，肉類與海鮮，加重腎臟負擔。

5. 癌症：研究發現，老是吃太飽，體內抑制癌細胞的遺傳因子活動力降低，自由基稱加，提高罹癌率。

6. 失智症：飽食後會造成腦皮質血氧供應降低，並造成腦功能退化，引發記憶力下降，增加失智風險。

吃太飽會讓消化時間變長，並使體內自由基增加，造成身體老化、還會使身體疲倦；真正健康的飲食原則是吃七分飽，因此吃飯時要細嚼慢嚥，讓大腦有充分的時間，傳達出飽足感，才不會不自覺吃下過量的食物。

(中時電子報)