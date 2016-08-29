大紐約台灣留學生聯席會 聚焦安全防護

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暑假將結束，台灣留學生陸續抵美展開新生活。駐紐約台北經文處教育組利用週末邀集10餘所大學台灣同學會幹部舉行聯席會議，關注安全互助網絡及提升自我防護意識等議題。

美東大紐約地區4州的紐約州、新澤西州、賓州、康乃狄克州，擁有數千名台灣留學生。因應當前跨國活動多元且複雜度高，各校代表針對人身安全、自我防護意識、同學會互助網絡等深入討論及分享案例。

駐紐約台北經文處教育組主任張佳琳指出，隨著全球天災、流行傳染病或人為因素引起緊急災難日增，期盼同學會扮演守望相助角色，透過社群網站或電郵保持連繫，提高安全意識及就近、就快協處。

30多位來自4州、10餘所大學台灣同學會會長及幹部，會中分享目前各校實際做法及困難之處。由於各校活動多元且複雜度高，所處環境及安全係數也不盡相同，提高自我防護意識、強化互助網絡成為首要之務。

賓州州立大學（PSU）、譚普大學（Temple University）、紐約州立大學石溪分校（SUNY Stony Brook）、普林斯頓大學（Princeton University）及紐約州立大學阿爾巴尼分校（SUNY Albany）、史蒂文斯理工學院（Stevens Institute of Technology）等代表也特別提及加強各校橫向連繫、協處機制重要性。

大紐約地區台灣同學會聯合會（FTSANY)）總召陳邑安表示，9月9日將舉辦4州台灣留學生迎新茶會，歡迎各校踴躍出席。1050829

(中央社)