鄙視選民說 段宜康公開道歉允諾不再犯

我要評比

民主進步黨籍立法委員段宜康今天出面為花蓮市長補選結果「鄙視選民」說公開道歉，承諾不再犯同樣錯誤。是否向兼任民進黨主席的總統蔡英文自請處分？他說，將與黨內再討論。

花蓮市長補選結果出爐，中國國民黨勝選，段宜康在社群網站臉書（facebook）一席「鄙視選民」說引發爭議，段宜康除刪文並在臉書發文道歉，上午在立法院再度致歉表示，這是沉重教訓，會記取教訓，不再犯同樣錯誤。用最誠懇心情，面對曾犯的錯誤，也會深自檢討衝動個性。

他說，言論造成的風波與不當發言，近乎情緒洩憤式發言，傷害民進黨、盡力輔選團隊、花蓮選民、花蓮以外選民與社會關切這次選舉的人，願意誠懇道歉。

是否辭立委？段宜康表示，會誠懇溝通與面對，如果在立法院表現無法讓人滿意，「當然沒有資格再擔任這個職務」。

至於臉書發文暗指有買票情況是否有證據？他說，西元2014年地方選舉數字，光是鄉鎮市長選舉賄選有10％案件發生在花蓮，花蓮市長補選過程賄選傳聞不斷，希望檢調嚴加偵辦，在選民與檢調共同努力下，政黨自我約束，讓選舉環境更乾淨。

民進黨人士透露，段宜康休假都在醫院陪伴因病住院的母親，沒開電視，根本不知新聞鬧這麼大。昨晚才知新聞鬧大，友人建議公開致歉。1050829

(中央社)