2017經典賽 胡金龍盼棒協給選手優質環境 2016年08月29日 12:10 中時 陳信翰 小字型 中字型 大字型 點閱64 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 中職球員工會理事長胡金龍提四項訴求。（陳信翰攝） 中職球員工會理事長胡金龍（右）、中職球員工會發言人趙子維（左）也一同出席。（陳信翰攝） 2017經典賽將於明年舉行，中職球員工會理事長胡金龍29日呼籲中華棒協在承辦2017世界棒球經典賽時，應該要讓財務透明化，並且站在保護球員權益的角度，更提出四大訴求，希望臺灣能有一個以運動選手為主體的優質環境。(中時) 關鍵字：球員、經典賽、胡金龍 點閱64 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：MLB》藍鳥唐納森三響炮 球迷卻丟帽進場內？ 上一則：決賽輪表現平 潘政琮錯失威巡首冠 相關新聞 2017世界棒球經典賽 決賽在洛杉磯 文字 決戰道奇球場 經典賽賽程、場地出爐 圖片 2017世界經典賽 決戰洛杉磯道奇球場 文字 經典賽首輪賽事 中華隊怕南韓使手段 圖片 桃猿迷彩衣亮相 郭修延難忘天堂路接吻 文字 發表意見(0)