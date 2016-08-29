2017經典賽 胡金龍盼棒協給選手優質環境

中職球員工會理事長胡金龍提四項訴求。（陳信翰攝）

中職球員工會理事長胡金龍（右）、中職球員工會發言人趙子維（左）也一同出席。（陳信翰攝）

2017經典賽將於明年舉行，中職球員工會理事長胡金龍29日呼籲中華棒協在承辦2017世界棒球經典賽時，應該要讓財務透明化，並且站在保護球員權益的角度，更提出四大訴求，希望臺灣能有一個以運動選手為主體的優質環境。

(中時)