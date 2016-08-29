轉念瘦身法 10招從減肥移向追求健康

如果你總是不斷減肥成功又復胖、體重在增加與減少間徘徊掙扎，那代表你的方法錯了，此時就應該要重新檢視自己的飲食是否對健康造成危害。圖片來源：健康365

如果你總是不斷減肥成功又復胖、體重在增加與減少間徘徊掙扎，那代表你的方法錯了，此時就應該要重新檢視自己的飲食是否對健康造成危害。

如果你的飲食週期是：採取極端的飲食方法→感到被限制和被剝奪→減肥減到走火入魔→吃東西有罪惡感→一再重複這個過程。那麼，你該試試轉移目標，把從對體重的斤斤計較改成以得到良好的健康為主，以下有10個方法幫助你轉移目標：

1.改變你設定目標的方式

與其設下減幾公斤的目標，不如設幾個正向改變做為目標，像是戒掉汽水、每天多吃水果和蔬菜、參加運動課程、每日例行的冥想或每天多走路10分鐘等，讓每一個正向的改變都能夠提升你的健康。

2.停止批評自己

不要專注在那些對你來說是錯誤的事情上，停止否定自己的身材和腰圍，開始專注在自己擁有的正面特質上。肯定每個曲線、每條傷疤和身體的每個部分都是獨特的，成就美好人生。

3.不是只有一個尺寸適合你

我們每個人都不太一樣，適合你的東西不一定適合其他人，更何況是飲食和運動的方法。因此，最重要的是找到適合你自己的方式。

4.注意你的身體

當身體給你的訊號，無論是飢餓、疼痛或者是疲勞，你有注意到嗎？這些都是讓你去發展和理解，學會專注聆聽身體發出的訊號，而不是專注在減重。

5.將健康飲食作為一種生活方式

面對現實吧！節食可能在短期減去少數幾公斤，但只要一停止節食，我們就會復胖。當我們接受健康飲食應該是一種生活型態，而不是短期減重的方式，終究會看見成果。

6.慶祝成功

身體變得更好的話，一定會開始感到更健康以及活力。當你注意到這些正面的改變以及達成目標，將會激發你去做更多健康的改變。

7.買超市的生鮮食品

不要在超市裡挑選低脂、預先包裝好的商品來當作減肥方法，換個方向，只逛生鮮食品區並購買新鮮的食品吧。

8.尊重你的身體

極端的飲食弊多於利，為了讓身體走更長遠的路，必須均衡補充營養。

9.心理＋身體＋精神

兼顧心理、身體與精神這三方面是維持健康的要點。透過健康食物和運動去處理壓力並增加活力與精神，效果絕對比單吃沙拉還要強大，能夠幫助達到全方位的健康。

10.愛自己的身體

學習去愛我們自己的身體，讓自己有更多動機去運動和吃得健康。這並不是要我們的身體去改變，而是我們的心態和選擇，專注於追求健康的身體、能量、幸福、快樂和更多的愛，而不是執著減去的重量。記得，你的體型和重量不能衡量你做為人的價值、美麗、特色或對世界的貢獻，因此，專注在健康的價值觀上吧。

(中時電子報)