開學日新政上路 北市學校禁一次性餐具、瓶裝水

開學日新政上路！北市教育局105學年度起，在各校推動「禁用一次性及美耐皿餐具」，校內同時也禁售瓶裝水。今是開學日，教育局副局長曾燦金赴市立復興高中視察，學生普遍都讚許新開幕的熱食部，也說換成不鏽鋼餐具後，雖要自己洗比較麻煩，但感覺比較高級，排隊時間也與過去差不多，該校後天還將推出網路訂餐系統。

北市府訂定《禁用一次性及美耐皿餐具執行要點》，除市政大樓外，市長柯文哲也希望學校比照辦理，不僅禁用一次性及美耐皿餐具，也不可販售瓶裝水。為此，教育局補助增設飲水機或由學校自付經費，目前全市高中職以下學校飲水機數量已達8040台，等於平均每台供應1.25班學生，比法規要求的每台供應5班，比例更高。

餐具部分，國、中小的營養午餐多為桶餐，學生原本多半已自備餐具，新政上路後，廠商需吸收餐桶換用不鏽鋼內襯、餐具清洗費用；至於45.5％高中職設有熱食部，平均每天提供6萬多餐次，過去都使用免洗餐具，垃圾數量驚人，教育局也編列1025萬3834元給27所申請學校購置不鏽鋼餐具。

復興高中配合新政，今年寒假重新打造熱食部，從自營改為委外經營。高三楊同學說，最大差別在於餐具從免洗變成自備或廠商提供的不鏽鋼便當盒，樣式也更豐富，雖然得自己洗便當盒比較麻煩，但感覺不錯；高二學生陳識涵也說，以前回收紙餐盒其實也蠻辛苦的，因為很油，換成不鏽鋼餐具後更環保。

校長鄭雅芬也表示，校內約2400名學生，預估熱食部每天將可供餐1300至1500份午餐，便當價格落在55至60元，學生自備餐具可折5元，自備環保杯買無糖飲料折3元，或是每人可買一張150元的「環保卡」，可用來租借餐具。同時，周三也將上線一套網路訂餐系統，學生可事先上網訂餐，節省排隊時間。

(中時)