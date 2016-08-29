許厝分校風波 麥寮鄉長：苦的是孩子

雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校遷校風波，麥寮鄉長許忠富今天說，希望各方理性思考解決，別讓孩子成為污染的代罪羔羊。

許忠富表示，這次遷校風波，「苦的是孩子！」鄉公所尊重家長的決定，也秉持「生命無價，健康不能等」的立場，請各界理性思考解決，不要讓孩子成為污染的代罪羔羊。

許忠富指出，鄉公所唯一的主張，就是維護孩子的受教權與健康，這也是縣府與家長的共識，但讓孩子搭棚上課，並不是對孩子最好的選擇。

他說，許厝分校的學生連續3年被告知「你的身體有污染，長大會生病」，卻又如同皮球般被踢來踢去，家長與學童感到身心俱疲，更擔心許厝的孩子被邊緣化。

許忠富表示，如果衛福部公布的數據會影響人體健康，政府單位應馬上引進先進儀器，做精密的檢測找出污染源，並立即對學生做進一步檢查，這才是解決問題的方法。

他說，產業讓國家帶來更大的稅收，也為地方帶來就業機會，唯有在高標準的環保監督下，居民才能住得安心，也唯有在互信的基礎下，才能共同創造無限的利多。

對於許厝分校學生被家長送到原校一事，雲林縣政府教育處長邱孝文表示，在政策沒有改變的情形下，縣府仍維持不開放教室、不指派教師的原則；目前學生有社工師、諮商師、大學青年陪伴，縣府也希望問題早日解決。1050829

(中央社)