MLB》藍鳥唐納森三響炮 球迷卻丟帽進場內？

唐納森完成生涯首次三響炮，助藍鳥擊退雙城。（美聯社）

多倫多藍鳥29日主場迎戰雙城，強打唐納森達成生涯首次三響炮，場邊球迷歡聲雷動，卻不斷把帽子丟進場內，讓人一度誤以為「不會吧！開轟還被噓」，但其實這是藍鳥球迷們，用來恭賀擊出三響炮球員的「獨特慶祝法」，終場藍鳥也以9比6勝出。

唐納森此役扛第2棒，繳出4之3、4分打點的成績，於第3、第7及第8局開轟，完成個人生涯首次三響炮，並助球隊9比6拿下勝利。而就在第8局繞壘同時，觀眾席上也不斷有球帽落進場中，形成一幅有趣的畫面，不知情的人以為被噓，但其實是藍鳥球迷的新加油方式。

本季藍鳥選手擊出三響炮，藍鳥球迷都會把帽子（紅圈處）丟進場內慶祝。（圖／取自大聯盟官網）

這種慶賀特別獻給擊出三響炮的選手，且有趣的是不僅在主場，今年6月藍鳥作客金鶯主場時，單場三轟的桑德斯也受到此「禮遇」，丟下去的帽子最後去哪了？唐納森賽後在推特給出了答案，那就是全變成球員的「戰利品」。

藍鳥球迷丟帽慶祝三響炮，全變成唐納森的戰利品。（圖／截自唐納森推特）

唐納森去年看著英卡納西昂擊出三轟，如今自己也達此成就，他感到相當開心，「身為一個棒球選手，我想都會幻想著總有一天要達成這個成就，卻不知道那天是否真的會到來，這是個少見的成就，能完成真的很開心，感覺太棒了。」

事實上在5月中旬兩隊交手，當時唐納森陷入低潮，打擊率下滑到僅剩2成50，4連戰11打數也僅3安。如今狀況回復，雙城總教練莫利特也讚賞，「上次交手時他狀況相當差，但現在他找回揮棒的感覺，藍鳥那個危險的打者回來了。」

(中時電子報)