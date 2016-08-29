男子遭打逃超商 搶3百元自行報警就逮

孫男遭張、楊2男歐打逃至超商，在店員身邊攀談欲請店員報警。（譚宇哲翻攝）

警方訊後依妨害自由罪嫌將張嫌移送法辦。（譚宇哲翻攝）

23歲孫姓男子日前疑似因債務糾紛與人結怨，昨日下午3時許於三重三和路三段遭張、楊2男毆打，鼻青臉腫的孫男一路逃至附近超商，見2人一路跟來，竟當著店員的面從收銀機拿出300元聲稱要搶劫，最後還自行報警，讓店員和顧客看傻了眼，警方獲報後到場將孫、張2人帶回，結束一場鬧劇。

警方調查，孫男疑似與施暴的張男有債務糾紛，昨日下午3時許，孫男搭乘計程車到三重找親友，殊不知卻被張、楊2人騎車尾隨，在下三重交流道後遭攔車毆打，孫男為了自，急忙跑到200公尺外的超商求援。

孫男見張、楊一路尾隨，進到超商後自行拿出店內的飲料喝，並示意店員報警，不料店員因當時結帳忙碌不予理會，孫男心一橫，大喊「我要搶劫，快報警！」並拿出收銀機內的300元現金，自行打電話報警，讓店員和民眾傻眼。

三重警分局長泰派出所長廖振宏表示，張嫌因涉偽造有價證券遭通緝，孫嫌則涉嫌行竊，張嫌供稱，因為對方欠錢不還，才會攔車打人，孫嫌則因遭毆打成傷，現仍在醫院住院治療，將進一步釐清糾紛經過，警方將持續追查另名楊姓犯嫌的下落，訊後依妨害自由罪嫌將張嫌移送法辦，另依竊盜罪嫌將孫男送辦。

(中時)