開學了 台東學校風災復建僅3成

我要評比

今天開學日，台東許多學生在工程敲打聲響中開學。台東尼伯特風災學校復建工程僅3成，許多工程還在趕工中。

今天上午許多學校準備了不一樣的迎新活動，歡迎小一新生到學校，台東縣豐榮國小舉辦熱鬧的「始業式」，校園卻傳來怪手施工的巨響聲，學校不得不廣播要求工人停工，「場面頓時很僵」。

豐榮國小表示，目前學校在進行防震補強工程，因此會有重機械聲響。

另外，今年7月初尼伯特重創台東校園，57所國小、14所國中、2所幼兒園，總共73所學校受災，重建經費新台幣2.4億元，包括工程費1.9億元，設備費4700萬元。

校園重建遭到家屬批評緩慢，今天開學日尚有許多學校還在施工中，包括受創最嚴重的東海國中，目前屋頂和操場還在施工，許多校區管制；不過，教室部分已經恢復，可以進入教室上課。

台東縣政府教育處表示，尼伯特颱風災損和「教學」有關的有21項，目前已完成3項，達成率14.3%；「非教學」的576項，已完成178項，達成率30.9%。總計颱風受損的597項，完成181項，達成率30.3%。

其中，有4所國小工程尚未發包，9件送發包中。工程進度緩慢，教育處表示，這次災後復建工程項目過多，施作時間集中且急迫，使得備料及不同工項人力的組成，影響廠商參與議價的意願。

其次，縣內設計規劃與編列預算人力不足，以及部分學校人員不熟悉政府採購的相關規定，都是造成復建工程延宕的原因；不過，不會影響學生上課。1050829

(中央社)