全球第1所一貫道小學開學 首年65名學生

全世界第1所由一貫道創辦的小學，也是國內第1所由大學轉型小學成功的私立屏東縣崇華雙語小學今天開學，首年有3個年級、65名學生，在一貫道聖樂團表演中舉行開學典禮。

高鳳技術學院因負債新台幣3億餘元，成為國內第1所在少子化衝擊中關閉的大學，一貫道寶光建德在概括承受債務和老師、員工們的薪資後，接收校園，並且創辦全世界第1所一貫道小學。

一貫道寶光建德繼去年成立天皇學院招收碩士班學生後，如今再創辦崇華小學，106學年將全面招收各年級學生，接著將申設國中、高中，建構由小學至碩博士班的一貫教育體系彌勒學園。

崇華小學上週才立案，來不及宣傳，今天參加開學典禮的有一、二、三年級共65名學生，有9成為一貫道道親，來自台北、台中和高雄，屏東縣只有6名學生。

學生採住校管理，三餐蔬食，含食宿及所有課程，每個學期學雜費12萬元，雙語教學並且請了2名外國人教英語，每週45小時的課程中，有12小時的英語課。

崇華雙語小學的成立創造了多項歷史，除了是全世界第1所由一貫道創辦的小學，也是屏東縣第1所私立小學與雙語小學，也是縣內第1所住宿型小學，全國第1所由大學成功轉型為小學的學校。

校長周玉霜表示，崇華也是全國第1所把經典教育、食農教育、書法課程、遊戲課程納入正式課程的學校，一般公立學校一、二年級每週23節課，三年級每週29-31節，但崇華卻有高達45節課，不過因課程經過精心設計，學生不致產生壓力。

寶光建德領導前人林再錦表示，彌勒學園以儒家思想為教育核心價值，希望崇華小學能成為一所道德典範學校，學生知書達禮，又具備國際溝通能力。1050829

(中央社)