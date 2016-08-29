校長老師扮動物 安瀾國小迎新生

金門縣金沙鎮安瀾國小新生今天走過「乖乖門」，接受學長姊歡迎，成為小學新鮮人；老師和校長還穿上動物裝演出「糖果屋」話劇，透過話劇期盼培養小朋友勇氣、自信等能力。

今天是開學日，各校安排別出心裁的活動迎接新生。安瀾國小雖只有11名新生，迎新活動不打折；美勞老師用心製作大型糖果屋，並從台灣租了多套動物戲服，由校長張志猛領銜粉墨登場演出「糖果屋」話劇，師生和家長同樂。

「糖果屋」話劇情境設定是，校長說聽森林裡的糖果屋上有10種能力糖果，分別代表勇氣、智慧、細心、耐心、懂事、孝順、謙虛、專注、自信和禮貌；於是和教導主任楊琇琬、教務組長胡淨妮來尋找這10種糖果。

女巫得知後，在糖果屋放了懶惰、分心、攻擊、說謊等不好的糖果，希望校長和老師在無意之間拔錯；女巫並施了魔法，只要校長和老師拔取正確的10種糖果，他們就會變成動物，小朋友就可以繼續放暑假了。

結果，校長變成馬，另外兩名老師分別成了猴子和蜜蜂。看到平日嚴肅的老師變成動物，台下小朋友呵呵笑得好開心。

好在，只要新生能答對女巫的問題，校長和老師就會變回原樣了。於是，由輔導組長陳韶翎扮演的女巫提問，請問新生回答校長和老師的名字與專長；新生如果答不出來，可以向學長姊求救。最後在老師打「派司」下，新生安然過關，校長和老師變回來了。

張志猛說，過去的迎新活動都是在鑼鼓喧天中，新生走「蔥芹門」，流於形式；這次「糖果屋」話劇出自陳韶翎構想，期盼透過話劇培養小朋友10種能力，同時在過程中認識學校老師，有助融入校園生活。

老師說，穿上動物裝，為小朋友犧牲形象，在所不惜。他們還贈送新生禮物，有鉛筆、橡皮手擦等文具、字典、故事繪本，還有小朋友先前進入「乖乖門」的零嘴。特別的是，陪伴而來的阿嬤也有伴手禮。新生黃玲湘的阿嬤拿到保鮮盒，笑得很開心；陳珊妮的阿嬤則是叮嚀孫女要用功讀書，爸爸也要她聽老師的話。另外，五年級的張奇恩全程鼓掌最熱烈、笑容最燦爛，獲頒特別獎─乖乖1包。1050829

(中央社)