新北男童墜樓不治 開學日成忌日

新北市剛要升上國中七年級的12歲鍾姓少年，今天開學日從自家12樓頂墜樓。孩童被搶救送醫後，仍因顱骨和全身多處骨折傷重不治。鍾童就讀的國小校方說，學童在校時一切正常。

新北市土城區今天剛要就讀國中七年級的鍾姓男童，今天上午7時許，帶著小他一歲，就讀國小六年級的妹妹，搭電梯到裕民路社區的12樓頂，當著妹妹的面一躍而下。

男童被搶救時已經無呼吸、心跳等生命跡象，消防員據報趕抵，立即急救並緊急送板橋亞東醫院急救，但仍因顱骨和全身多處骨折，傷重不治。

家屬陪同前往板橋亞東醫院，情緒相當激動，還不適合做筆錄。警方初步調查，鍾姓少年剛升上國中七年級，今天為開學第一天，準備要到學校報到，卻不幸發生墜樓意外。

警方初步調查，男童來自單親、中低收入戶家庭，有相關的生活補助。父親的工作不穩定，已經與妻子離異，男童還有1名妹妹。

警方初步詢問，父親說，今天叫醒兒子和女兒，準備送孩子上學，盥洗時，就接到鄰居帶著孩子通報，他馬上衝到樓下查看。因未和兒子爭吵，不清楚兒子怎麼會想不開輕生。

社區的民眾表示，上午在頂樓澆花時，看到鍾童跨坐在女兒牆上，妹妹在一旁哭泣，還對哥哥說「你不要這樣，不要跳下去。」民眾正上前勸阻，但鍾童卻一躍而下。

妹妹驚嚇過度，社區鄰居立刻下樓通知鍾父，並報警求助。妹妹因目擊哥哥墜樓，受到嚴重驚嚇，留在醫院觀察，由醫師評估是否出現急性創傷壓力症。

市府教育局表示，鍾童就讀的國小校方說，孩童以往沒有特殊輔導記錄，與同學的互動融洽，雖然數學、語文等學業成績表現不突出，但一切生活都正常上下學，也參與課後班輔導，「並非輔導室的個案」。

教育局說，男童有到國中報到並接受新生訓練，才開學，也看不出有升學壓力的跡象。國小與國中的師長已經到醫院陪同家長，協助後續。

警方說，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。求救請打1995 ( 要救救我 )。1050829

(中央社)