紅絲帶走過10年 涂醒哲籲政府加強4大支柱

嘉義市長涂醒哲。（本報系資料照）

根據世界衛生組織（WHO）的統計資料，愛滋病毒流行率雖然在過去10年已降低，但全球仍有3,670萬人感染愛滋病毒。紅絲帶基金會榮譽董事長涂醒哲受訪時表示，這10幾年來變化很快，如果沒有基金會這些年的努力，愛滋病流行會更嚴重，他呼籲政府、學術、企業及媒體要更積極，讓民眾重視愛滋篩檢的重要，以期降低愛滋感染率。

據衛生福利部疾病管制署資料統計，2016年截至6月底止全台愛滋感染人數共計32,237人，其中20-39歲就佔了近8成，且近9成皆因不安全性行為而感染。疾病管制署與財團法人台灣紅絲帶基金會共同合作，響應美國國家愛滋病患者協會（NAPWA）發起每年6月27日訂為「全民愛滋篩檢日」（National HIV Testing Day）之活動，希望透過「三篩五步、愛滋止步」之推廣，倡議全民認識及關懷愛滋感染者。

今年適逢紅絲帶基金會成立10周年，紅絲帶基金會榮譽董事長涂醒哲接受專訪時表示，當初到UCLA攻讀博士時，指導教授就是在做同志愛滋病相關研究，他也參與4個大學共同合作的長期追蹤研究，回台灣後便持續投入愛滋病防治，當時覺得愛滋病已經到了不能忽視的程度，便開始籌措基金會的成立。

「很多人都在做下游，但應該往上游走減少發生才對。」涂醒哲表示，愛滋病的問題其實不容忽視，最該做的應該是對沒有感染者的預防及政策的引導，不能從上游一直掉木頭讓下游撿，與其治療病人一輩子，相對來說預防是比較重要的。

涂醒哲說，世衛每一年都是以大方向政策面來做，所以整體愛滋病防治應該往上游走，減少發生，這是屬於預防醫學的病，政府應以宏觀的大方向審視。

關於愛滋病防治，涂醒哲表示其實當今愛滋病及性教育並未太落實，加上政府沒有花太多精神在預防，而僅是重於治療。涂醒哲說，「大家不大懂或是不大願意去懂，敢「性」但不敢去「談性」，性應該是好的，大家應該要去尊重與了解，只有「opensex」，但卻沒有「openminding」，這樣是不夠的，應該要多加宣導。

鑒於今年適逢紅絲帶基金會成立10周年，對於愛滋病防治有何期許？涂醒哲呼籲政府、學術、企業及媒體要更積極，讓民眾重視愛滋篩檢的重要，以期降低愛滋感染率。涂醒哲說，台灣這4個面向都有在做，但卻沒有很強，所以政府應該要將這4個洞補強，對於愛滋政策要更有魄力，希望紅絲帶基金會走過10個年頭打響愛滋防治，政府能持續接棒，帶領全台灣重視愛滋病防治。

(中時電子報)