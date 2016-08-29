消保處通過修正旅遊契約 食宿等級不符可賠2倍差額

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行政院消保處今天通過交通部研擬修訂的「國內(外)旅遊定型化契約範本」，未來包含業者宣示保證出團，即便一人也不得拒絕成行；國外團體旅遊契約增列出發日前41日解約需賠償旅費5％；食宿等級與原定行程不符，旅客可要求賠償差額2倍違約金等5點，預計最快9月中旬正式實施，並不追溯既往，將以契約生效日做為認定。

消保處表示，「出團人數不確定」、「解約計算退費」、「行程縮水、品質不佳」、「購物行程發生購物瑕疵」一直位居國人參團旅遊申訴案件前幾名，為讓旅遊契約雙方權益更趨明確與衡平，今天審議通過交通部研修「國內(外)旅遊定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項」。

針對修正5大重點，消保處說明，旅行業對推出「無最低組團人數」或「保證出團」，只要有參團者，即便為「一人」，也要出團，不得拒絕。

而針對出發前可歸責旅行業而無法成行，或旅客任意解約的賠償級距，國外團體旅遊契約規範，也從原來的5級修正為6級。

消保處表示，也就是增列「通知於出發日前41日以前到達者，賠償旅遊費用百分之5」的新規範。

此外，如果出發前，旅遊地區有火山爆發、暴風雪、大地震等不可抗力或不可歸責於雙方的事由導致無法出團，解約時，旅行業應檢據核實，提出已代繳規費或已支付必要費用單據，經核實後將餘款退還旅客。

而針對食宿與原訂行程不同問題，消保處說，如果是可歸責旅行業，導致食宿等級、品質與原定行程表不符，旅客得請求旅行業賠償差額2倍違約金。

此外，除經旅客要求或同意，旅行業不得臨時安排購物行程；且如接獲旅客於安排特定場所購物時，發生物品有品質不相當或瑕疵者，應協助處理，不得拒絕。

(中時)