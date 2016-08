MTV音樂錄影帶大獎(MTV Video Music Awards)頒獎典禮今天在美國紐約市麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)舉行。以下為主要得獎名單:

*最佳夏日歌曲:五佳人(Fifth Harmony),「腦海縈繞」(All in My Head(Flex))

*年度最佳音樂錄影帶:碧昂絲(Beyonce),「女力來襲」(Formation)

*最佳男歌手音樂錄影帶:凱文哈里斯(Calvin Harris)與蕾哈娜(Rihanna),「This is What You Came For」

*最佳女歌手音樂錄影帶:碧昂絲,「Hold Up」

*最佳嘻哈音樂錄影帶:德瑞克(Drake),「熱線響起」(Hotline Bling)

*最佳突破長版音樂錄影帶:碧昂絲,「檸檬特調」(Lemonade)

*最佳新人:DNCE

*最佳藝術指導:大衛鮑伊(David Bowie),「黯黑秘星」(Blackstar)。(譯者:中央社盧映孜)1050829

(中央社)