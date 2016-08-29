Pokemon Go熱全球 音樂平台也發燒

Omusic線上音樂平台觀察，流行音樂趨勢和社會時事息息相關，療癒系歌曲明顯帶動8月流行音樂景氣，周興哲奪雙榜冠軍，Pokemon Go寶可夢、海濤大師增溫，則成為另類音樂新指標。

Omusic線上音樂平台觀察，流行音樂趨勢和社會時事息息相關，可從Omusic近期排行榜及熱門歌單上窺見，療癒系歌曲明顯帶動8月流行音樂景氣，包括暖男系周興哲奪雙榜冠軍、「寶可夢」主題曲進榜以及「海濤說」當中收錄眼睛相關歌曲「你的眼睛背叛了你的心」，讓歌曲重新紅回20年前。

Omusic認為，音樂可以對大眾起到一種「安慰」的作用，哪些歌曲受歡迎，反映歌迷日常生活和內心情感需求。溫暖系代表歌手周興哲新專輯搭配偶像劇《遺憾拼圖》的單曲《你，好不好》，此曲一舉擊敗眾多天王天后，登上Omusic熱門排行榜新歌及國語雙榜冠軍。

Omusic呼應時事的「海濤說」歌單趁機搞怪推出，順應被網民KUSO的流行語「眼睛業障重」，令人驚訝的是，歌單中香港歌手鄭中基演唱的「你的眼睛背叛了你的心」再度爆紅，在專輯推出20年後一舉奪下Omusic下載排行榜第3名；據Omusic解讀，這首鮮明表達心口不一的情歌，恰好與近期海濤大師的開示產生趣味共鳴，特別受到網友喜愛。

寶可夢遊戲的推出，帶動周邊商品經濟效益，由Omusic推出的「寶可夢」歌單收集歷年來神奇寶貝相關歌曲，不僅大受歡迎，再次引發討論，熟悉的旋律喚起不少人的童年回憶，一推出即登上熱門日語週榜亞軍，同時還有其他兩首單曲進榜。1050829

(中央社)