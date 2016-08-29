怒《爵跡》海報抹去導演名號 郭敬明卻挨轟炒作

《爵跡》上映在即，導演郭敬明卻發現自己的名字被從電影海報上抹去，po文怒譙「欺負人」。(取材自微博)

《爵跡》海報上，「郭敬明導演作品」字樣竟遭抹除。(翻攝自微博)

寫而優則導，作家出身的郭敬明，過去將自己的小說《小時代》化為大螢幕系列作品，受到熱烈歡迎，之後又將作品《爵跡》改編成電影，召集范冰冰、吳逸凡、郭采潔、楊冪等當紅巨星合作，並全心投入導演工作，然今天凌晨他發文，曝電影公司竟將海報上「郭敬明導演作品」字樣拿掉，讓他相當傷心，因此怒槓發行商。

郭敬明今天(8/29)凌晨發文，表示在《爵跡》上映前夕，赫然發現樂事影業的發行部門，在未經過他同意的情況下，將去掉「郭敬明導演作品」字樣的海報派往全國院線，讓他直呼：「這是對我署名權的侵害和對我本人極大的不尊重」，而郭敬明即刻致電詢問原因，樂事方面表示這是要「弱化郭敬明電影這個標籤」，認為有很多人不喜歡郭敬明，怕影響票房，讓他聽了非常難過。

郭敬明承認「被很多人討厭」一事，但也認為，無論怎樣他為了《爵跡》通宵達旦熬了2年，「也許我確實拍的不夠好，也許我的導演水平有限，但不管怎麼說，這也不能成為抹殺我作為這部電影導演事實的理由，我有權利在電影海報上署名，我有權利告訴別人，這是我拍的電影」，就這樣看著已在各大院線陳列的海報上頭，自己名字就這樣無情地被抹去，「我覺得很不公平，很欺負人」，雖有人支持他為自己討公道，但也有網友酸諷郭敬明炒作。

發文後幾小時，郭敬明自刪了文章，並重發新文，換個角度寫自己為拍片定居南京的酒店2年，偶爾回上海的家，竟被愛犬當陌生人吠，呈現拍片辛苦的程度，以及他對《爵跡》的重視，而樂視影業CEO張昭轉發了郭敬明的新文章，寫道：「四年了，從《小時代》到《爵跡》，你的勤奮、你的付出，我們每一個人都看在眼裡」，更表示樂視影業「也在不斷試錯中成長」，被認為是間接認錯，因此雙方皆釋出善意，而有粉絲留言，認為不該只是「給拍拍」，而該作出具體行動，回收重作海報。

(中時電子報)