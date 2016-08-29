橋頭地院開張接大案 雄三案起訴將移審

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海軍金江艦7月1日誤射雄三飛彈案，高雄地檢署今天偵結，原屬雄檢轄區，但因橋頭地方法院及橋頭地檢署9月1日將成立，雄檢起訴後，全案將移審橋頭地方法院審理，因全案涉及國防機密不開放公開審理。

雄檢偵辦雄三飛彈誤射案，因事涉國家安全敏感問題，指揮層級提升到高等法院檢察署，每次專案會議都有高檢署檢察長王添盛等4名檢察長參與，未來移審法院因涉及國防機密也不公開審理。

一般高雄轄內案件，幾乎都是由雄檢負責指揮偵辦，若疑涉內亂、外患罪嫌或國安等敏感問題，僅由上一級的高雄高分檢負責，但這次金江艦雄三飛彈誤射案，因事涉國安、兩岸及政治等極敏感問題，受各界高度重視，令檢察系統備感壓力。

檢方為徹底、全面調查疑點和統一事權，指揮層級因此提升至高檢署，每次召開專案會議時由高檢署檢察長王添盛主持，高雄高分檢檢察長楊治宇、高雄地檢署檢察長周章欽及當時的澎湖地檢署檢察長王俊力，和相關偵辦的檢察官都須參加，寫下雄檢首次指揮層級最高紀錄。

一般檢方執行搜索的案件以往都是故意犯罪者，不過，雄三飛彈誤射案不但事涉敏感，也受國際矚目，檢方為釐清可能疑點，對偵辦過失案件破例向法院聲請搜索票，搜索中士高嘉駿、士官長陳銘修辦公室及住處。

另外，雄檢承辦檢察官劉俊良9月1日將調澎湖地檢署主任檢察官，他說，全案移審院後會另有公訴檢察官蒞庭，屆時他不出庭應不致影響全案審理，因為起訴書記載甚詳。1050829

(中央社)