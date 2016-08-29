北市校園改用環保餐具 學生讚不用回收

台北市各級學校自8月1日起全面採用環保餐具，今天是政策上路後的第一個上學日，復興高中因此改裝熱食部，許多學生自備餐具前去打菜，認為方便環保，且不用整理油膩的回收餐盒。

台北市長柯文哲上任後推動禁用一次性及美耐皿餐具，以及不用瓶裝水，台北市282所公私立國小、國中和高中校園1日起全面實施。

復興高中因應該政策，在暑假期間改裝校內熱食部，並申請台北市教育局新台幣30萬元補助，添購不鏽鋼餐具，學生可以押金借用不鏽鋼餐具、購買便當；也可自備餐具買自助餐，廠商還提供5元自備餐具優惠；飲料吧販售的果汁飲料，改用封口袋盛裝，自備杯子提供3元優惠；三明治、漢堡等輕食則用紙袋包裝。

復興高中高二女學生陳識涵買了一袋飲料和三明治，她開心的說，熱食部改裝後變高級又環保，而且不用整理油膩的回收餐盒。開學第一天午餐她選擇吃三明治，未來會自己帶餐具去買自助餐，認為比較衛生又省錢。

高三學生賴敬豪也很滿意新的熱食部，他選擇跟校方購買150元的「環保卡」，用「環保卡」當押金買餐盒，因為認為自備餐具很麻煩；高三學生許佑澤也說，用「環保卡」買餐盒比較方便，他也認同這個環保政策。

復興高中校長鄭雅芬說，復興有2390名學生，約6成會在學校買午餐，剛開學估計一天將賣出1500份餐點。為分散人流，熱食部購餐分為中午11時和12時兩個時段；也規劃網路訂餐系統，可以班級為單位訂餐，為鼓勵學生多用網路訂餐，訂5個便當就送一張5元優惠券。

教育局副局長曾燦金說，為配合政策推行，補助高中職熱食部餐廳新台幣1025萬餘元添購環保餐具，322萬多元設立截油槽、碗盤清洗水台等設施，並為配合禁售瓶裝水，花225萬多元在各校增設99台飲水機，總經費共約1573萬元。現全市各級學校已有8040台飲水機，平均1台服務1.25班。1050829

(中央社)